Партия Зеленых Австралии официально признала Республику Арцах

Партия Зеленых Австралии включила в свою политическую платформу признание права народа Республики Арцах на самоопфределение. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает комитет Айдата Австралии.

Партия Зеленых Австралии, которая официально признала Геноцид армян, призвала правительство Австралии «признать независимость НКР и усилить отношения с НКР и ее гражданами».

«Партия Зеленых Австралии констатирует усилия НКР по построению свободного, демократического государства на основе свободных парламентских выборов, а также усилия по установлению ответственного правительства», - сказано в заявлении. Директор комитета Айдата Австралии Ваче Каграманян приветствовал решение Зеленых, особо отметив, что Карабах тысячелетиями оставался частью армянской родины.

Постпред Арцаха в Австралии Кайлар Микаэлян приветствовал решение Зеленых от имени правительства Арцаха. «Это действительно является историческим признанием. Народ Арцаха уже 26 лет живет в условиях угрозы своей безопасности, и. Тем не менее, народ смог построить демократическое государство, которое ожидает признания со стороны мира»,- сказал он.

В Верхней палате паеламента Австралии Зеленые представлены 9 сенаторами, в Палате представителей – одним членом.