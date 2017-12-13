Юношеская сборная Армении по шахматам уступила сборной Индии

Состоялись второй и третий туры в юношеской шахматной Олимпиаде. Как передает «Арменпресс», во втором туре сборная Армении со счетом 3:1 победила команду Израиля, в третьем туре соперником юных армянских шахматистов стала сборная Индии (Green), которой сборная Армении по шахматам уступила со счетом 1,5-2,5. После третьего тура Юношеская сборная Армении по шахматам набрала 4 очка и занимает 7-е место. Лидируют сборные РФ и Индии, набравшие по 6 очков.

В индийском городе Ахмадабад 11 декабря стартовала юношеская шахматная Олимпиада (до 16 лет). В турнире участвуют 30 сборных из 28 стран (Индия представлена тремя командами).

Сборную Армении под руководством гроссмейстера Арташеса Минасяна представляют Арам Акопян, Шант Саргсян, Давид Мирзоян, Мамикон Гарибян и Анна Саргсян. В каждую команду входит одна девушка, которая должна сыграть минимум три партии. Вчера в первом туре наша юношеская сборная со счетом 4:0 одержала убедительную победу над командой Шри-Ланки.