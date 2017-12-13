Эдвард Налбандян встретился с министром ИД Греции Никосом Кодзиасом

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 12-го декабря прибыл с официальным визитом в Грецию, где встретился с министром ИД Греции Никосом Кодзиасом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении. Министр ИД Армении Эдвард Налбандян представил позицию официального Еревана касательно партнерства Армения-Греция, региональных проблем, а также приоритетов внешней политики РА.

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян выступил в министерстве ИД Греции. В своей пространной речи он осветил приоритеты внешней политики Армении, вопросы мирного урегулирования карабахской проблемы, коснулся недавно подписанного соглашения ЕС-Армения, отметив, что Армения придает особую важность началу процесса либерализации визового режима с ЕС.

На его выступлении присутствовали руководящий состав МИД Греции, аккредитованные в Афинах послы, известные ученые, политологи, аналитики, журналисты.

Как сказал в своей речи Эдвард Налбандян, за последние 25 лет Армения и Греция сумели развить крепкие межгосударственные отношения и стабильную двустороннюю повестку, охватывающую активный политический диалог и сотрудничество во всех представляющих обоюдный интерес сферах. Греция – один из наших ключевых партнеров в отношениях Армения-ЕС. Последние недели в этом плане были очень значимыми. 24 ноября Армения подписала с ЕС Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Будучи страной-участницей Евразийского экономического союза, Армения развивает отношения и с другими интеграционными форматами. Надеемся, что подобный целеустремленный и реалистичный диалог послужит движущей силой для стимулирования сотрудничества в нашем регионе.

По его словам, подписание данного соглашения – не единственный пример сотрудничества Армения-ЕС.

Он коснулся также усилий Армении, совместно с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, по мирному урегулированию карабахского конфликта.

В конце своего выступления министр ИД Армении Эдвард Налбандян ответил на вопросы присутствующих.