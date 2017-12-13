Госдепартамент: вопрос политического будущего Асада будут решать сирийцы

Жители Сирии сами должны решить, следует ли нынешнему президенту страны Башару Асаду оставаться на своем посту. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник на регулярном брифинге для журналистов заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Ранее журнал The New Yorker сообщил, что США не намерены пытаться отстранить от власти Асада до 2021 года. "Я бы сказала, что это взято с потолка. Мы сохраняем приверженность женевскому процессу. Мы считаем, что будущее Сирии не будет включать в себя Башара Асада, но в конечном итоге это решат жители и избиратели Сирии", - сказала Науэрт.

По утверждению журнала The New Yorker, позиция Вашингтона по сохранению нынешнего руководства Сирии до 2021 года обусловлена "ограниченными возможностями" американской администрации, сложившейся в арабской стране ситуацией с военной точки зрения, а также "успехами союзников Сирии в лице россиян, иранцев и [ливанской организации] "Хезболлах" при оказании поддержки осажденному режиму Асада". В статье отмечается, что решение Москвы "предоставить Асаду поддержку с воздуха стало переломным моментом" и позволило сирийскому президенту сохранить власть.

При этом Науэрт на просьбу прокомментировать поручение президента РФ Владимира Путина начать вывод воинского контингента РФ из Сирии заявила: "Россия может считать, что ее работа в Сирии завершена. Наша работа в Сирии не завершена".