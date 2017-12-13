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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Ирана


Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в среду на востоке Ирана. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр находился примерно в 63 км к северу от иранского города Керман, население которого составляет порядка 600 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и жертвах на данный момент не поступало.

Во вторник в результате землетрясения магнитудой 5,7 в иранской провинции Керман пострадали 18 человек.

 



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