Предстоящие новости: 13.12.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 13-го декабря, продолжится внеочередное заседание НС Армении, созванное правительством. В повестке – 14 законопроектов.

Сегодня, 13-го декабря, состоится очередное заседание КРОУ Армении.

Сегодня, 13-го декабря, состоится пресс-конференция торгового представителя РФ в Армении Андрея Бабко.

В Министерстве диаспоры Армении состоится презентация 37-го номера бейрутского альманаха «Айказян».

В Информационном центре НАТО в Армении сегодня, 13-го декабря, состоится пресс-конференция по случаю старта недели НАТО в Армении.

В Медцентре Гюмри сегодня, 13-го декабря, состоится встреча представителей фонда «Гюмри без домиков» с представителями государственных и негосударственных секторов.

Сегодня, 13-го декабря, состоится пресс-конференция генерального секретаря Федерации шахмат Армении Микаэла Андреасяна.

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