Европейские индексы выросли - 12-12-17

МОСКВА, 13 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.46% и составил 13183.53 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.75% и составил 5427.19 пункта, британский FTSE вырос на 0.63% и составил 7500.41 пункта, российский MICEX вырос на 0.57% и составил 2160.75 пункта, а RTSI вырос на 0.63% и составил 1147.43 пункта.