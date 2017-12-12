Вспыхнувшие в Палестине столкновения далеки от армянских кварталов

Вспыхнувшие в последние дни в Палестине столкновения далеки от армянских кварталов.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал комиссар Айдата Иерусалима Акоп Севан. По его словам, столкновения произошли между палестинцами и полицейскими силами Израиля.

«Сегодня ситуация спокойная, люди в Иерусалиме живут повседневной жизнью. Вечерами кое-где проходят демонстрации. Особых изменений нет, израильские силы продолжают следить за соблюдением правопорядка и контролировать ситуацию, прогнозировать же развитие событий затрудняюсь. Проблема эта длится десятилетия, люди привыкли к колебаниям. Мы уже привыкли, что день-два длятся забастовки, затем течение жизни возобновляется. Что касается позиции армянской общины, то у нас хорошие отношения с обеими сторонами»,-сказал он.

В Иерусалиме проживают около 1500 армян. Они заняты в различных отраслях, у многих – свой бизнес, магазины, многие работают в гостиницах, финансовых организациях и пр.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп 6 декабря объявит о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Все президенты США, включая Трампа, подписывают этот документ каждые шесть месяцев с тех пор, как в 1995 году конгресс принял решение о переводе посольства. Статус Иерусалима - один из самых острых вопросов в отношениях между Израилем и арабскими соседями.

Израиль считает Иерусалим своей столицей, но палестинцы верят, что Восточный Иерусалим - столица их будущего государства.США стали первым государством, признавшим Иерусалим столицей Израиля с момента основания государства в 1948 году.

По словам представителей Белого дома, Трамп таким образом лишь фиксирует реальность - Иерусалим, по его мнению, и так выполняет роль столицы Израиля. Решение, касающееся Иерусалима, не меняет политики США в отношении границ Израиля. Кроме того, остается и статус-кво в вопросе Храмовой горы.

Иордания и Саудовская Аравия предупреждали Трампа, что его шаг может серьезно осложнить ситуацию в регионе и мусульманском мире в целом. Непохоже, что Трамп планирует использовать этот шаг в мирных переговорах, ведь по словам представителей Белого дома, Трамп не собирается высказываться, по крайней мере публично, в поддержку принципа "двух государств для двух народов".

Статус Иерусалима напрямую связан с конфликтом между Израилем и Палестинской автономией, которую поддерживают другие арабские государства и весь исламский мир.

Это город, особенно восточная его часть, считается священным для трех религий - иудаизма, ислама и христианства.

Израиль занял этот район в ходе Ближневосточной войны 1967 года и считает город неотделимой частью своих территорий. Палестинцы же считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.Согласно мирному соглашению 1993 года, итоговый статус города должен был обсуждаться на следующих этапах мирных переговоров.Право Израиля на Иерусалим не было признано международным сообществом. Все страны, включая ближайшего союзника Израиля - США - расположили свои представительства в Тель-Авиве.