Карабахский конфликт не может иметь военного решения: посол Франции в Армении

Нагорно-карабахский конфликт не относится к категории замороженных: это реальный конфликт, который влияет на армянские общество, правительство и государство. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в Республике Армения Жонатан Лакотт.

«В течение тех 2 месяцев, пока я нахожусь в Армении, на линии соприкосновения гибли солдаты, конфликт не замороженный, это реальный конфликт, который влияет на людей. И это нас беспокоит. Франция полностью привержена мирному решению конфликта на основе неприменения силы, поскольку конфликт не может иметь военного решения, и с другой стороны – на основе принципов территориальной целостности и права наций на самоопределение, что является осью переговорного процесса. Франция выразила решимость следовать своим обязательствам в составе Минской группы ОБСЕ в качестве посредника», - сказал Жонатан Лакотт.

По его словам, это реальный конфликт, за которым следят на самом высоком уровне во Франции, однако урегулирования могут достичь только стороны конфликта.