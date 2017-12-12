Время в Ереване: 11:07:36,   12 Декабрь

В ближайшие 5 дней осадков на территории Армении не ожидается


12-го декабря – днем, 13-17- го декабря осадков на территории Армении не ожидается, ветер - юго-западный, 3-8 м/сек. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 14-15-го декабря температура воздуха в Лори, Тавуше, Сюнике, Арцахе понизится на 3-4 градуса.

В Ереване -12-го декабря – днем, 13-17- го декабря осадков на территории Армении не ожидается. В ближайшие 5 дней температира воздуха в Ереване ожидается в пределах +6…+8 градусов.

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