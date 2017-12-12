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Министр ИД Армении Эдвард Налбандян посетит с официальным визитом Грецию


По приглашению министра ИД Греции Никоса Кодзиаса, министр ИД Армении Эдвард Налбандян 12-13-го декабря посетит с официальным визитом  Грецию. В Афинах он встретится с высшим руководством страны. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

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