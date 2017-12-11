Костанян: Арцах будет вовлечен в исполнение решений ЕСПЧ

Представитель Армении в Европейском суде по правам человека, депутат парламента Армении Геворг Костанян в эфире Общественного телевидения обратился к решениям ЕСПЧ, которые ожидаются 12-го декабря по делам «Чирагов и другие против Армении» и «Саркисян против Азербайджана».

Как передает «Арменпресс», Геворг Костанян отметил, что ожидаемые вердикты будут касаться двух аспектов: первый – размера компенсации материального ущерба, второй – механизмов восстановления прав. По его словам, данными решениями будут установлены форматы восстановления прав беженцев с обеих сторон и способ возмещения ущерба в конкретном денежном эквиваленте.

«Хотя вердикт будет касаться конкретно Саркисяна, однако он будет иметь прецедентное значение для всех беженцев, вне зависимости от того, представили ли они иск в ЕСПЧ или нет. Напомню, что армянские беженцы представили в ЕСПЧ порядка 700 исков против Азербайджана. Однако вердикт будет содержать положение, которое относится не только к заявителю, но и к любым лицам, имеющим аналогичный статус. Это означает, что иски всех наших беженцев из Баку, Сумгаита, Шаумяна, а также Арцвашена станут предметом рассмотрения», – сказал Г. Костанян.

Бывший генпрокурор РА также обратил внимание на один существенный момент в делах «Чирагов и другие против Армении» и «Саркисян против Азербайджана»: обе стороны должны будут неизбежно иметь дело с Республикой Арцах (Нагорно-Карабахской Республикой) как субъектом.

«В исках против азербайджанского правительства есть два субъекта – заявитель и правительство Азербайджана. В нашем же случае это не только беженцы Азербайджана и правительство Армении. Мы здесь неизбежно имеем дело с третьим субъектом – Республикой Арцах. Именно в этом заключается существеннейшая разница между этими двумя делами, что было зафиксировано также в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ). Даже если с точки зрения международного права мы имеем непризнанную республику, однако она не может не быть вовлечена в вопросы восстановления прав на своей государственной территории, на территории своей юрисдикции», – подчеркнул Г. Костанян.

Г. Костанян добавил, что вердикты неизбежно повлияют на статус Арцаха – как минимум, по нескольким причинам. «Признанность государства, правосубъектность – не априорные явления. В подписанной в 1933 году Конвенции Монтевидео закреплены признаки государства, как субъекта международного права, которые являются очень четкими и исчерпывающими: постоянное население, определённая территория, собственное правительство и, самое главное, способность ко вступлению в отношения с другими государствами.

И то обстоятельство, что сегодня уже Республика Арцах в лице своего представителя принимает участие в данном процессе (напомню, что на весенней сессии представитель Арцаха – советник по правовым вопросам президента Нагорно-Карабахской Республики Эмиль Бабаян – выступил на заседании Комитета министров Совета Европы и, тем самым, мы механически продвинули способность НКР ко вступлению в международные отношения), и что сейчас Арцах неизбежно должен участвовать в процессе исполнения, уже механически приводит к тому, что НКР полноценно осуществляет правосубъектность», – сказал он.

Г. Костанян ответил и на следующий вопрос: получается, что Армения не становится прямым исполнителем вердикта ЕСПЧ, соответственно, нет опасений, что РА при неисполнении вердикта может столкнуться с определенными последствиями?

По словам Костаняна, подобных опасений нет, поскольку, во-первых, Армения в плане исполнения вердиктов ЕСПЧ – среди ведущих стран, что констатируется и в ежегодном отчете Комитета министров Совета Европы. Во-вторых, сказал Костанян, Армения не отказывается от исполнения вердикта, всего лишь указывается на невозможность его исполнения.

«Мы не отказываемся, мы уважали и уважаем вердикты ЕСПЧ, продолжим данный подход и в будущем. Но мы указываем: существуют объективные причины, которые делают невозможным исполнение вердикта ЕСПЧ. Первое: обязательным является наличие механизмов обеспечения режима перемирия, поскольку исполнять вердикт на территории страны, где каждый день стреляют, погибают военнослужащие и мирные жители, нелогично. И я придаю важность тому, что вышеизложенное я представил также в Комитете министров и попросил все страны СЕ представить возможные, по их мнению, варианты исполнения. До сих пор никаких предложений ни от одной страны не поступило», – отметил Костанян.

Г. Костанян добавил, что вопрос восстановления прав человека является одним из серьезнейших и нужно сделать все возможное, чтобы все армянские беженцы – и из Баку, и из Сумгаита, и из Арцвашена – получили возможность получения полноценной компенсации.