В Нью-Йорке смертник привел в действие самодельную бомбу: он сам, и еще три человека получили легкие травмы

Недалеко от Таймс-сквер на автобусном терминале Портового управления Нью-Йорка смертник привел в действие самодельную бомбу. Взрывное устройство было прикреплено к его телу. Он сам, и еще три человека получили легкие травмы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Би-Би-Си, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал происшествие терактом, подчеркнув, что нападавший не добился своей цели.

Де Блазио добавил, что подозреваемый находится в руках полиции, он ранен, но не опасно. Властям на данный момент не известно о других подозреваемых.

Всего сообщается о четырех раненых: серьезных травм ни у кого нет.

Комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил сообщил о подозреваемом, что это 27-летний мужчина, его имя - Акайед Улла.

Взрывное устройство было прикреплено к одежде злоумышленника при помощи липучки.

Автовокзал эвакуирован, там работают сотни пожарных и полицейских. Расположенные неподалеку станции метро линий А, С и Е также были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Терминал Портового управления - самый большой автовокзал в США, он обслуживает больше 65 миллионов человек в год.

В Белом доме сообщили, что президенту Дональду Трампу доложено о произошедшем.

"Мы не позволим им нарушить ход нашей жизни, это как раз то, чего они хотят", - заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, пообещав восстановить нормальную работу нью-йоркского транспорта в ближайшее время.

Официальные лица, однако, призвали нью-йоркцев к бдительности, повторяя: "если видите что-нибудь [необычное], не молчите".