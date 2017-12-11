В Армении состоялась церемония награждения Всеобщих прав
19:10, 11 Декабрь, 2017
В Армении в очередной раз состоялась церемония награждения Всеобщих прав. Как сообщает Арменпресс, представители действующего в Армении ряда дипломатических структур вручили награды лицам, борющимся за права человека, свободу слова, религиозную толерантность, стимуляцию демократии и равных возможностей.
Награды, в частности, получили:
- в номинации «Храбрая женщина» - председатель организации «Алеппо» Ани Балхян;
- в номинации «Франко-немецкая премия за равные возможности» - руководитель Центра женщин с особыми потребностями «Агат» Карине Григорян;
- в номинации «Медийное верховенство» - руководитель редакции-лаборатории «Мадиалаб» Марианны Григорян;
- в номинации «Реформатор правительства» - замминистра юстиции Армении Виген Кочарян;
- в номинации «Стимуляции справедливости и транспарентности» - координатор программ ОО «Объединение осведомленных граждан» Даниел Ионнисян;
- в номинации «Защитник свободы» - представитель фонда «Евразия-сотрудничество» Изабелла Саркисян.