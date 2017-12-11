Время в Ереване: 11:07:36,   11 Декабрь

В Армении состоялась церемония награждения Всеобщих прав


В Армении в очередной раз состоялась церемония награждения Всеобщих прав. Как сообщает Арменпресс, представители действующего в Армении ряда дипломатических структур вручили награды лицам, борющимся за права человека, свободу слова, религиозную толерантность, стимуляцию демократии и равных возможностей.

Награды, в частности, получили:

  • в номинации «Храбрая женщина» - председатель организации «Алеппо» Ани Балхян;
  • в номинации «Франко-немецкая премия за равные возможности» - руководитель Центра женщин с особыми потребностями «Агат» Карине Григорян;
  • в номинации «Медийное верховенство» - руководитель редакции-лаборатории «Мадиалаб» Марианны Григорян;
  • в номинации «Реформатор правительства» - замминистра юстиции Армении Виген Кочарян;
  • в номинации «Стимуляции справедливости и транспарентности» - координатор программ ОО «Объединение осведомленных граждан» Даниел Ионнисян;
  • в номинации «Защитник свободы» - представитель фонда «Евразия-сотрудничество» Изабелла Саркисян.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации