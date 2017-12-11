В Армении состоялась церемония награждения Всеобщих прав

В Армении в очередной раз состоялась церемония награждения Всеобщих прав. Как сообщает Арменпресс, представители действующего в Армении ряда дипломатических структур вручили награды лицам, борющимся за права человека, свободу слова, религиозную толерантность, стимуляцию демократии и равных возможностей.

Награды, в частности, получили: