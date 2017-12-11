Тигран Мансурян удостоился «Звезды содружества»

Композитор, народный артист Армении Тигран Мансурян стал лауреатом ежегодной Межгосударственной премии «Звезды Содружества» в области культуры, искусства и гуманитарной деятельности, Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ.

Церемония вручения наград состоялась 11-го декабря в Москве, во время конференции Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ.

Тигран Егиаевич Мансурян — композитор, народный артист Республики Армения, заслуженный деятель искусств Республики Армения, профессор.

Мансурян — легенда современной армянской композиторской школы, его сочинения с успехом исполняются во всех музыкальных столицах мира.

Произведения мастера представляют собой смесь армянского музыкального искусства и народных традиций. Среди его работ — балет "Снежная королева", концерт для скрипки и струнных "Четыре серьезные песни", сольные вокальные и хоровые циклы. Автор музыки к 40 фильмам, среди которых "Цвет граната" Параджанова, "Осенняя пастораль" Вартанова, "Мы и наши горы" Маляна.

Лауреат Государственных премий Республики Армения, награжден орденом Святого Месропа Маштоца, орденом Почета Республики Армения и другими государственными и общественными наградами.

Межгосударственная премия "Звезды Содружества" в области культуры и искусства присуждается за крупный вклад в культуру и искусство, который выражается в создании особо значимых творческих работ и произведений, способствующих развитию сотрудничества в сфере культуры и культурного наследия на пространстве СНГ.

В этом году награды получили также Юрий Григорович, Иван Саверченко, Толеубек Альпиев, Алтай Борубаев, Евгений Дога, Ибодулло Машраб и др, о чем сообщает агентство РИА-Новости.