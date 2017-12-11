Зариф призвал ЕС не повторять шаги США при обсуждении сделки по атому

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал европейские страны "не следовать по стопам США" и не смещать акценты при обсуждении соглашения по иранской ядерной программе на "новый ненужный кризис", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Наша главная задача сейчас – предостеречь европейские страны от колебаний по вопросам, которые выходят за рамки соглашения по ядерной программе, и следования по стопам Белого дома", — написал Зариф в материале для американской газеты New York Times, отметив, что "ненадежность США в вопросах от климата до Палестины стала предсказуемой".

Зариф подчеркнул, что "сделка по ядерной программе – редкая победа дипломатии над противостоянием, и было бы ошибкой подрывать ее". "Европа не должна мириться с решимостью Вашингтона сместить акценты на очередной ненужный кризис – будь это или ракетная программа Ирана или наше влияние на Ближнем Востоке", – отметил он.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В середине октября этого года в обращении к американцам президент США Дональд Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Президент США сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном. Трамп также пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет "отменена".