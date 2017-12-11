Отрицающий резню детей во время Геноцида армян Эрдоган не имеет права поучать Израиль: Яир Лапид

Лидер израильской партии Yesh Atid Яир Лапид заявил, что президент Турции Эрдоган, отрицающий резню детей во время Геноцида армян, не имеет права поучать Израиль. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Twitter.

Запись он сделал в ответ на заявление Эрдогана о том, что Израиль является «террористическим государством».

«Президент Турции Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством, убивающим детей». Отрицающий резню детей во время Геноцида армян Эрдоган не имеет права поучать Израиль»,- пишет лидер израильской партии Yesh Atid Яир Лапид.

Ранее – в июле 2017 года, он обратился к руководству Израиля с призывом признать Геноцид армян.

Как сообщалось ранее, в ответ на заявление Эрдогана, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху охарактеризовал речи Эрдогана как «атака против Израиля». «Не у лидера страны, бомбардирующей курдов на собственной территории, бросающей в тюрьмы журналистов, помогающей террористам в Газе и убивающей невинных мне брать уроки морали»,- сказа он.

После заявления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обвинил Израиль в «пренебрежении международным правом, многовековой оккупации земель палестинского народа».