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Президент принял участие в форуме, посвященном органам местного самоуправления и территориального управления


Президент Армении Серж Саргсян сегодня  принял участие  в  форуме,  посвященном органам местного самоуправления  и территориального управления. Форум был организован о/о «Союз общин Армении» и проходил в Дилижане 8-9 декабря.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в форуме  участвовали губернаторы, руководители общин, представители проектов «Мэры – во имя экономического развития», «Договор мэров – восток» и др.

Обсуждались вопросы местного самоуправления  и территориального управления в Армении,   ход административно-территориальных преобразований в  республике, укрупнения  общин и др.

Представители Центрального банка представили вовлеченность общин в  развитие  и финансирование, а также альтернативные  возможности финансирования. 

Министр территориального управления и развития Давид Локян подвел итоги форума, после  чего руководители ряда общин представили достижения  за прошедший год и предстоящие  планы.

В завершение форума президент Серж Саргсян выступил с речью, после  чего ответил на многочисленные  вопросы  присутствующих.



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