Президент принял участие в форуме, посвященном органам местного самоуправления и территориального управления

Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял участие в форуме, посвященном органам местного самоуправления и территориального управления. Форум был организован о/о «Союз общин Армении» и проходил в Дилижане 8-9 декабря.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в форуме участвовали губернаторы, руководители общин, представители проектов «Мэры – во имя экономического развития», «Договор мэров – восток» и др.

Обсуждались вопросы местного самоуправления и территориального управления в Армении, ход административно-территориальных преобразований в республике, укрупнения общин и др.

Представители Центрального банка представили вовлеченность общин в развитие и финансирование, а также альтернативные возможности финансирования.

Министр территориального управления и развития Давид Локян подвел итоги форума, после чего руководители ряда общин представили достижения за прошедший год и предстоящие планы.

В завершение форума президент Серж Саргсян выступил с речью, после чего ответил на многочисленные вопросы присутствующих.