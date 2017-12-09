Азербайджан применил на линии соприкосновения ручной противотанковый гранатомет

За промежуток времени 3–9 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил в оперативной обстановке сохранялось относительное спокойствие.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, за этот период сил противник нарушил режим прекращения около 150 раз, произведя более 1500 выстрелов по армянским позициям.

Кроме стрелковых орудий, противник применил на линии соприкосновения в северо-восточном направлении ручной противотанковый гранатомет (1 сн.).

Передовые части Армии обороны Арцаха воздерживались от ответных действий и принимали меры по надежной защите боевых позиций.