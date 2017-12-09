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Азербайджан применил на линии соприкосновения ручной противотанковый гранатомет


За промежуток  времени  3–9 декабря   на  линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил в  оперативной  обстановке  сохранялось относительное  спокойствие.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, за этот период сил противник  нарушил режим прекращения около 150 раз, произведя более 1500 выстрелов по армянским позициям. 

Кроме  стрелковых орудий, противник применил на  линии соприкосновения  в северо-восточном направлении ручной противотанковый гранатомет (1 сн.).  

Передовые  части Армии обороны  Арцаха воздерживались от ответных действий и принимали меры по надежной защите  боевых позиций.

 



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