Время в Ереване: 11:07:36,   9 Декабрь

АО опровергает азербайджанскую дезинформацию: армянская сторона не стреляет по мирным жителям


Армия  обороны  Арцаха распространила  заявление, опровергая очередную ложь  азербайджанской пропагандистской машины.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе  Армии  обороны  Арцаха, в заявлении, в  частности, говорится: 

«Ежедневно распространяемые однотипные и непрерывные сообщения пропагандистской машины официального Баку о нарушении режима  перемирия армянской стороной, а также информация от 8 декабря о том, что якобы армия  Арцаха вела огонь из крупнокалиберных минометов и пулеметов по населенному пункту Орда КарвендАгдамского района, не соответствуют действительности.

Министерство обороны Арцахской республики заявляет: Армия  обороны  Арцаха строго соблюдает режим перемирия и никогда не обстреливает мирные поселения. А в случае дальнейших провокаций противника на передовой линии вся ответственность ляжет на азербайджанскую сторону».

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации