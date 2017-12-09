АО опровергает азербайджанскую дезинформацию: армянская сторона не стреляет по мирным жителям

Армия обороны Арцаха распространила заявление, опровергая очередную ложь азербайджанской пропагандистской машины.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Армии обороны Арцаха, в заявлении, в частности, говорится:

«Ежедневно распространяемые однотипные и непрерывные сообщения пропагандистской машины официального Баку о нарушении режима перемирия армянской стороной, а также информация от 8 декабря о том, что якобы армия Арцаха вела огонь из крупнокалиберных минометов и пулеметов по населенному пункту Орда КарвендАгдамского района, не соответствуют действительности.

Министерство обороны Арцахской республики заявляет: Армия обороны Арцаха строго соблюдает режим перемирия и никогда не обстреливает мирные поселения. А в случае дальнейших провокаций противника на передовой линии вся ответственность ляжет на азербайджанскую сторону».