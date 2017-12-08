Налбандян и Лавров в Вене коснулись процесса мирного урегулирования нагорно- карабахского конфликта

В рамках 24-й сессии Совета министров ОБСЕ в Вене министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, министры затронули широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями относительно процесса реализации договоренностей, достигнутых между лидерами двух стран.

Главы МИД также обменялись мнениями по различным направлениям деятельности ОБСЕ.

Налбандян и Лавров коснулись процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.