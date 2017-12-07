Сегодня состоялось очередное заседание Правительства РА, которое вел Премьер-министр РА Карен Карапетян. Перед обсуждением вопросов повестки дня Премьер-министр дал ряд поручений. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Первое поручение Главы Правительства касалось программ деятельности областных администраций на 2018 год.- отметил Премьер-министр. С этой целью Карен Карапетян поручил губернаторам областей РА в 20-дневный срок разработать и представить в Министерство территориального управления и развития РА годовые программы деятельности каждой области. Области разработают годовые программы деятельности на основе представленных Премьер-министром показателей и направлений.Премьер-министр также дал поручения относительно деятельности республиканских исполнительных органов в 2018 году, третье поручение – об уточнении порядка экспертизы экспортируемых и импортируемых продуктов питания.Карен Карапетян коснулся также графика работы таможенной службы и коммерческих банков в праздничные и предпраздничные дни и отметил, что возникла необходимость на всех таможенных пунктах и в соответствующих подразделениях Государственной службы безопасности продуктов питания предусмотреть также внеурочный график работы, одновременно обеспечив возможность осуществления во внеурочное время соответствующих платежей в действующих на таможенных пунктах филиалах коммерческих банков.Правительство приняло постановление о создании свободной экономической зоны в общине Мегри Сюникской области РА. Целью свободной экономической зоны является привлечение прямых иностранных инвестиций, повышение инвестиционной привлекательности страны, стимулирование деятельности, имеющей экспортную направленность, увеличение объемов экспорта, создание новых рабочих мест и стимулирование стабильного экономического развития. Свободная экономическая зона будет развиваться в два этапа, на заключительном этапе имея 70 гектаров территории. «В результате деятельности зоны в ближайшие годы планируется привлечь 50-70 эксплуатирующих организаций, которые осуществят инвестиции на 130-150 млн долларов, будет создано около 1500 новых рабочих мест. Объемы экспорта составят 250 млн долларов», - отметил Министр экономического развития и инвестиций РА Сурен Караян. В ответ на вопрос Карена Карапетяна министр отметил, что открытие свободной экономической зоны запланировано на 15 декабря.Правительство одобрило намеченную на 2018-2025 годы инвестиционную программу «Старый Хндзореск» ЗАО «Армгидроэнергопроект», целью которой является повышение туристической привлекательности области путем восстановления имеющейся и создания соответствующей новой структуры, в том числе фуникулера, зиплайна, комплексов активного отдыха и здравоохранения, гостиницы и др.Правительство приняло постановление о сокращении уставного капитала закрытого акционерного общества «Психиатрический центр Норк» и отчуждении государственного имущества. Постановлением планируется отчуждение находящегося в Норк Мараше соответствующего имущества закрытому акционерному обществу «Бизнес-центр «Старый Норк». В результате реализации инвестиционной программы в Ереване появится новый, соответствующий мировым стандартам бизнес-центр, будут осуществлены инвестиции в эквиваленте 3 млн долларов США, созданы 1000 рабочих мест.Правительство приняло постановление, которым предлагается простить обязательства, сформировавшиеся в рамках программ государственной поддержки в 2011-2016 гг. за семена озимой пшеницы элитных сортов и первой репродукции, ярового ячменя, люцерны, эспарцета и в 2015-2016 гг. за полученные удобрения и семена землепользователями, пострадавшими от стихийных бедствий (града, заморозков, ливней).Правительство выступило с рядом законодательных инициатив касательно ряда законов. В частности, в результате принятия пакета проектов законов РА о внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс и ряд законов РА будут созданы предпосылки для конкуренции в гражданском судопроизводстве, равноправия сторон, недопустимости злоупотребления процессуальными правами, реализации принципов рационального судопроизводства и рассмотрения дел в разумные сроки, а также гарантирования эффективности рассмотрения дел и прогнозируемости гражданского судопроизводства, способствуя повышению и укреплению доверия общества к суду, а также улучшению бизнес-среды.В результате принятия пакета проектов законов РА о внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РА и смежные законы ожидается упрощение и повышение эффективности процесса представления в суд документов участвующими в деле лицами.Принятие пакета проектов законов РА о внесении дополнений и изменений в закон «О местном самоуправлении» и смежные законы будет способствовать формированию института муниципальных ветеринаров, в результате появится возможность обеспечения устойчивой и контролируемой ветеринарно-эпидемиологической обстановки, решения основной задачи в системе обеспечения безопасности продуктов питания – надлежащего контроля за безопасностью пищевых продуктов животного происхождения на различных этапах.В результате принятия пакета проектов законов РА о внесении изменений и дополнений в закон «О торговле и услугах» и смежные законы будет обеспечено упорядочение размещения подлежащих ограничениям объектов услуг: караоке, дискотек, стрип-клубов, бань и саун.Решением Правительства предложено Председателю Национального Собрания РА 19 декабря в 11:00 созвать внеочередное заседание НС.