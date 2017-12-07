Матч открытия Евро-2020 по футболу примет Рим

Первый матч чемпионата Европы 2020 года пройдет в Риме. Об этом на пресс-конференции заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. Конкурентами Рима были Брюссель, Глазго, Амстердам и Санкт-Петербург. Как передает Арменпресс со ссылкой на Российскую газету, такое решение было принято по итогам заседания исполнительного комитета организации.

Матчи Евро-2020 будут сыграны в 13 городах 13 стран-представителей УЕФА: от России и Венгрии до Англии и Германии. Полуфиналы и решающую встречу соревнований примет знаменитый лондонский стадион "Уэмбли".