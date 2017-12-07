Католикос Арам Первый не принимает заявление президента США о признании Иерусалима столицей Израиля

Католикос Киликийский Арам Первый не принимает заявление президента США о признании Иерусалима столицей Израиля. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Киликийского Католикосата.

Выступая в Ливане на Общем национальном собрании, Католикос Киликийский Арам Первый сказал, что не принимает заявление президента США о признании Иерусалима столицей Израиля, поскольку оно не соответствует международному праву и историческим реалиям

По его словам, Иерусалим должен оставаться открытым для всех 3 аврамических религий городом – для иудаизма, христианства и мусульманства.

На Общем национальном собрании присутствовал президент Ливана Мишель Аун, который представил позицию Ливана в этом вопросе, также высказав негативное отношение.

Ранее сообщалоь, что решение США о признании Иерусалима столицей Израиля вызвало серьезное беспокойство как у ААЦ, так и у других христианских церквей и представителей иных конфессий. Об этом рассказал директор информационного центра Святого престола Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян. По его словам, Святой престол Эчмиадзина с озабоченностью следит за последними развитиями в Иерусалиме.

«ААЦ играет важную роль в деле охраны Гроба господня. Иерусалимский патриархат ААЦ защищает историческое армянское присутствие на Святой земле, вековые традиции и порядок. Мы уверены, что мировое сообщество приложит все усилия для сохранения мира, а также соблюдения прав христианских церквей. В согласии со Святым престолом Эчмиадзина, Иерусалимский патриархат ААЦ предпримет необходимые шаги в этом направлении»,- сказал директор информационного центра Святого престола Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

Ранее 6-го декабря президент США Дональд Трамп заявил, что "пришло время признать Иерусалим столицей Израиля". Он также отдал указание Госдепартаменту США начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Совет Безопасности ООН 8 декабря проведет заседание по вопросу о статусе Иерусалима в связи с принятым США в одностороннем порядке решением о признании города столицей Израиля.

С запросом о проведении встречи обратились в среду восемь государств - членов Совбеза: Боливия, Великобритания, Египет, Италия, Сенегал, Уругвай, Франция и Швеция. По их просьбе с докладом на заседании должен выступить генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. 6 декабря он заявил журналистам, что вопрос о статусе Иерусалима может быть решен только на прямых переговорах между Израилем и Палестиной, а урегулирование двустороннего конфликта должно завершиться созданием двух отдельных государств со столицей в этом древнем городе.