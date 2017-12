Пожары в Калифорнии сравнили с адом на Земле

В сети появились новые видео с места пожаров в Калифорнии. Именно так, по мнению некоторых пользователей соцсетей, должна выглядеть преисподняя, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Изменение климата не просто способно создать ад на земле — это уже происходит. Это сцены из Калифорнии, около Санта-Моники, 3 часа назад».

Дорогу, пролегающую вдоль калифорнийских холмов, называют «шоссе смерти» или «дорогой в ад».

Зрелище шокировало десятки тысяч микроблогеров. Оригинальной видеозаписью очевидца, сделанной неподалеку от «Центр Гетти» в Лос-Анджелесе, за четыре часа поделилось свыше 90 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, в Лос-Анджелесе и Вентуре более 180 тыс. человек рекомендовано покинуть свои дома. Трое пожарных пострадали при тушении огня. Площадь пожаров, которая во вторник составляла 180 кв. км, в среду выросла до 259 кв. км. Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Вентура.

В борьбе с огнем участвуют около тысячи пожарных, мобилизована спецтехника, включая самолеты и вертолеты, оборудованные системой забора и сброса воды. В целях безопасности в округе Вентура и соседних районах закрыты школы и другие учебные заведения. Первый очаг возгорания возник в понедельник вечером, позже пожар распространился в направлении города Вентура на тихоокеанском побережье.

Climate change doesn't just have the potential to create hell on earth - it's already doing so.



These are scenes from California, near Santa Monica, 3 hours ago.pic.twitter.com/3ojzb01W88#climatechange