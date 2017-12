Կալիֆոռնիայում մոլեգնող հրդեհները համեմատել են երկրային դժոխքի հետ

ԵՐԵՎԱՆ, 7 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ցանցում նոր տեսանյութեր են հայտնվել Կալիֆոռնիայում մոլեգնող հրդեհների վայրից, տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը: «Կլիմայի փոփոխությունը ոչ թե կարող Է դժոխք ստեղծել երկրի վրա, դա արդեն իսկ տեղի Է ունենում: Սրանք տեսարաններ են Կալիֆոռնիայից, Սանտա Մոնիկայի մերձակայքից»,- գրել Է օգտատերերից մեկը՝ մեկնաբանելով տարերային աղետը: Կալիֆոռնական բլուրների երկայնքով ձգվող ճանապարհը համարում են «մահվան ճանապարհ» կամ «դժոխքի ճամփա»:

Հրդեհի տեսարանները ցնցել են տասնյակ հազարավոր միկրոբլոգերների: Լոս Անջելեսի «Գեթիի կենտրոնից» ոչ հեռու արված տեսագրությունը չորս ժամվա ընթացքում մեկնաբանել Է ավելի 90 հազար մարդ:

Ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել Է, Լոս Անջելեսում եւ Վենտուրայում ավելի քան 180 հազար մարդու Է հանձնարարված հեռանալ իրենց տներից: Երեք հրշեջներ են տուժել կրակը մարելիս: Հրդեհների մակերեսը, որը դեկտեմբերի 5-ին կազմում Էր 180 քառակուսի կմ, մեկ օր անց հասել Է 259 քառ. կիլոմետրի: Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Ջերի Բրաունը արտակարգ դրության ռեժիմ Է մտցրել Վենտուրայի օկրուգում:

Կրակի դեմ պայքարին մասնակցում են շուրջ հազար հրշեջներ, կիրառվում Է հատուկ տեխնիկա, ներառյալ ինքնաթիռներ եւ ուղղաթիռներ: Անվտանգության նկատառումներով Վենտուրայի օկրուգում եւ հարեւան շրջաններում փակվել են դպրոցները եւ ուսումնական մյուս հաստատությունները: Հրդեհի առաջին օջախը հայտնվել Է դետեմբերի 4-ի երեկոյան: Այդ ժամանակվանից հրդեհները տարածվում են խաղաղօվկիանոսյան ափին գտնվող Վենտուրա քաղաքի ուղղությամբ:

Climate change doesn't just have the potential to create hell on earth - it's already doing so.



These are scenes from California, near Santa Monica, 3 hours ago.pic.twitter.com/3ojzb01W88#climatechange