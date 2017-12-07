Четырехдневка НС Армении. Продолжается обсуждение законопроекта о насилии в семье: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 86 депутатов.

В общую повестку второй сессии НС Армении шестого созыва включено 20 вопросов, в повестке заседания 5-го дос.

Депутаты продолжат обсуждение законопроекта о насилии в семье.

На заседании 6-го декабря завершились обсуждения госбюджета, законопроект будет поставлен на голосование 8-го декабря.