Изданная в Армении книга подтверждает факт, что создавшие архитектурный облик Стамбула Паляны были армянами

По проектам архитектурной династии Палян в Стамбуле были построены сотни зданий, дворцов и военных строений. Турки многие годы отрицали то, что Паляны были армянами. Сегодня они уже признают этот факт. Изданная в Армении книга Ашота Григоряна «Сокровища сада армянской нации: Паляны» подтверждает факт, что создавшие архитектурный облик Стамбула Паляны были армянами. В беседе с корреспондентом «Арменпресс» об этом рассказал научный секретарь Музея архитектуры имени Таманяна Ашот Григорян.

-Г-н Григорян, как возникла идея создания книги? Какова ее цель?

-Исследования не являются самоцелью. В программах Музея архитектуры имени Таманяна, со дня его создания, имелась идея сбора архива о творениях армянских архитекторов зарубежом.

Собирая материалы об армянских архитекторах в Турции, мы обнаружили значительный пробел в знаниях о наследии архитектурной династии Палян в Стамбуле. Имелись всегоо лишь общие энциклопедические сведения. Архитектурная династия Палян в Турции была достаточно известна, однако турки многие годы отрицали то, что Паляны были армянами. Это еще больше заставило нас искать материалы, подтверждающие их армянское происхождение. В книге обосновано их происхождение, то, как они оказались в Стамбуле, было ли это случайно, или же армянские архитекторы творили здесь и ранее. Выяснилось, что до Палянов в Стамбуле строил архитектор Синан, чье армянское происхождение также замалчивалось.

-Как вы нашли материалы о Палянах?

-материалов было очень мало. Мы нашли архив Палянов в Италии. С трудом доставили его в Армению. Мы изучали постройки в Турции, сделали их фотоснимки. В этой работе принимали участие фотографы армянского происхождения в Стамбуле.

-Можно предположить, что история эта довольно пространная. На что вы обращали больше внимания?

-Паляны набирали мастеров из Армянского нагорья для строительства султанского дворца, они сотрудничали и с коллегами из Франции. Именно это сотрудбичество привело Палянов в Турцию, в результате чего здесь были созданы здания европейского стиля, дополненные исламским и армянским влиянием. В книге представлены не только Паляны, но и весь армянский потенциал строителей. Мы сделали ряц открытий. Нашли в Стамбуле основанные Палянами мастерские – ковроткаческие, шелкопрядные. Мы доказали, что не только Паляны 300 лет творили в Стамбуле, а до них здесь работали и другие армянские архитекторы. Они есть здесь и сейчас. Говорится о пантеоне Палянов. Отдельный раздел книги посвящен тем, кто предоставлял нам материалы. Материалы искали и турки.

-Принимают ли в Турции тот вклад, который внесли в архитектурный облик Стамбула армянские архитекторы?

- Турки многие годы отрицали то, что Паляны были армянами. Сегодня они уже признают этот факт. Турки даже пытались сказать, что, если бы Паляны не понастроили своих зданий, то они раньше бы определили совй собственный, национальный стиль.

-Сколько творений Палянов имеется в Стамбуле, сколькие из них сохранились сегодня?

-Есть сотни их творений – османских и армянских построек. По проектам архитектурной династии Палян в Стамбуле были построены сотни зданий, дворцов и военных строений, мостов, пожарных вышек, водонапорных башен, водохранилищ. Паляны конструировали целые кварталы. Для армян строились церкви, больницы. Около 90% построенного ими сохранилось по сей день.

-Какое здание среди построенных Палянами, по вашему, является самым известным?

-Все достопримечательные, бросающиееся в глаза здания в Стамбуле построены ими. Самое большое, наверно, комплекс «Долмабахче», дворец «Чраган».

-На какие языки переведена ваша книга, и что она даст общественности?

- Книга переведена вкратце на русский, английский, французский языки. Сейчас делаеттся перевод на турецкий – чтобы распространить ее в академических кругах. Мало говорилось о Палянах и в Армении. Благодаря первеодам, весь мир должен узнать о том, что здания, коорыми они восхищаются в Стамбуле, созданы армянами. Книга решает вопросы познания и сохранения армянской культуры.