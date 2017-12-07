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Перевал Варденяц и дорога Джуджеван-Ноемберян труднопроходимы


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 7-го декабря  в Аштараке, Арташаване, Арарате, Ташире, Ехегнадзоре, Вайке, Джермуке, Сисисане, Горисе, Капане и Мегри на дорогах идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные  и республиканские дороги на территории Армении открыты.


На дорогах Арагаца, Котайка, Баграмяна, Севана, Дилижана, Гюмри-Спитак, в Джаджуре - местами гололед.

По причине гололедицы труднопроходимы дороги М16 на участке Ноемберяна  (35-40км), на участке  Джуджеван-Ноемберян и перевал  Варденяц.  

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

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