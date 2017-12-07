Перевал Варденяц и дорога Джуджеван-Ноемберян труднопроходимы

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 7-го декабря в Аштараке, Арташаване, Арарате, Ташире, Ехегнадзоре, Вайке, Джермуке, Сисисане, Горисе, Капане и Мегри на дорогах идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.



На дорогах Арагаца, Котайка, Баграмяна, Севана, Дилижана, Гюмри-Спитак, в Джаджуре - местами гололед.

По причине гололедицы труднопроходимы дороги М16 на участке Ноемберяна (35-40км), на участке Джуджеван-Ноемберян и перевал Варденяц.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.