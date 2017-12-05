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Президент Армении присутствовал на концерте, посвященном 80-летию Национального академического хора Армении


Президент Армении Серж Саргсян с Первой леди Ритой Саргсян  декабря в Национальном академическом театре оперы и балета имени А.Спедиаряна присутствовал на концерте, посвященном 80-летию Национального академического хора Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, по случаю юбилея Серж Саргсян поздравил и за вклад в сферу искусства вручил высокие государственные награды, а также звания ряду представителей заслуженного коллектива.



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