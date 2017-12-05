iPhone X։ в самой быстрой сети Ucom с официальной гарантией от Apple

1 декабря в центрах продажи и обслуживания абонентов компании Ucom, которая, как известно, является официальным партнером компании Apple, был запущен в продажу iPhone X - самое долгожданное и самое интригующее устройство производства Apple. Об этом «Арменпресс» сообщили в компании Ucom.

Количество экземпляров этого новейшего смартфона, предназначенное для армянских пользователей, как и в ряде стран, строго ограничено. Последнее слово технологического мира - iPhone X можно приобрести в оттенках космического серого и серебристого цветов, оплатив при этом полную стоимость смартфона.

Напомним, что на продукцию компании Apple, приобретаемую в Ucom, действует официальная гарантия сроком на один год.