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iPhone X։ в самой быстрой сети Ucom с официальной гарантией от Apple


1 декабря в центрах продажи и обслуживания абонентов компании Ucom, которая, как известно, является официальным партнером компании Apple, был запущен в продажу iPhone X - самое долгожданное и самое интригующее устройство производства Apple. Об этом «Арменпресс»  сообщили в компании Ucom.

Количество экземпляров этого новейшего смартфона, предназначенное для армянских пользователей, как и в ряде стран, строго ограничено. Последнее слово технологического мира - iPhone X можно приобрести в оттенках космического серого и серебристого цветов, оплатив при этом полную стоимость смартфона. 

Напомним, что на продукцию компании Apple, приобретаемую в Ucom, действует официальная гарантия сроком на один год.

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