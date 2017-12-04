Делегация во главе со спикером парламента Швейцарии посетит Армению

Спикер нижней палаты парламента Швейцарии – Национального Совета, избран сопредседатель парламентской группы дружбы Армения-Швейцария Доминик де Бьюман.

Как сообщает Арменпресс, в интервью газете La Gruyere Бьюман сообщил, что один из его первых иностранных визитов будет в Армению.

На вопрос журналиста, какими будут сильны стороны его председательства в Национальном Совете, Бьюман ответил, что будут визиты делегации. «3-8 февраля состоится визит в Армению. Я предпочитаю эту страну. Я достиг признания в парламенте Геноцида армян», - подчеркнул спикер.

Бьюман также отметил, что в ходе председательства планирует также визиты в Бразилию, во Францию и Германию.

Спикер Национального Совета председательствует также на заседаниях верхней палаты - Совета кантонов.