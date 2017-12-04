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Отказавшись от ратификации протоколов, Турция перекрыла каналы урегулирования армяно-турецких отношений


Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян прокомментировал заявление президента Турции Эрдогана о том, что Армения перекрывает все каналы двустороннего сотрудничества. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ответ на вопрос сайта Panorama.am Кочарян сказал:

«Каналы урегулирования отношений с Турцией хорошо известны. Это подписанные в Цюрихе в 2009г. армяно-турецкие протоколы и их ратификация. Поскольку Турция отказывается от ратификации этих протоколов, то именно она перекрыла и перекрывает каналы урегулирования армяно-турецких отношений».



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