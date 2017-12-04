Формулировки декларации ПА ЧЭС никоим образом не могут повлиять на урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Члены армянской делегации в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПА ЧЭС) уверяют, что формулировки в посвященной 25-летию организации декларации по урегулированию конфликтов никоим образом не могут повлиять на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, во время пресс-конференции в парламенте глава армянской делегации в ПА ЧЭС Гагик Минасян заявил, что эта структура не является независимым органом, поскольку она подчиняется Организации Черноморского экономического сотрудничества, поэтому Ассамблея по своему статусу находится на более низком уровне и его решения не имеют серьезной юридической силы.

«Формулировка в декларации по урегулированию конфликтов была добавлена по предложению главы украинской делегации и в основном направлена против России, но эта формулировка никоим образом не может повлиять на урегулирование конфликтов, в том числе и на урегулирование нагорно-карабахского конфликта», - сказал Минасян.

Он добавил, что только сопредседательство Минской группы ОБСЕ имеет мандат на урегулирование нагорно-карабахского конфликта, что в очередной раз подтверждается положениями соглашения, подписанного между Арменией и ЕС.

«Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках формата сопредседательства Минской группы на основе трех основных принципов, поэтому формулировки в таких декларациях, касающихся урегулирования конфликтов, не могут повлиять на урегулирование конфликта», - сказал Гагик Минасян.

Член армянской делегации в ПА ЧЭС, секретарь фракции АРФД Агван Варданян сказал, что Ассамблея является исключительно экономической структурой и не имеет мандата на предъявление политических оценок, поэтому он считает неприемлемым включение в декларацию формулировки об урегулировании конфликтов, что было проведено без обсуждения с армянской делегацией.

«Эта политическая формулировка была действительно абсурдной, но это понятно, поскольку сессия Ассамблеи проходит в Киеве, Россия не участвовала в заседании, а глава украинской делегации попытался сделать что-то против России. Они сделали это втайне, не обсуждая это с нами, поскольку они знали, что мы будем выступать против, поскольку у нас есть четкая позиция, что эта структура должна сосредоточиться на экономических вопросах», - сказал Агван Варданян.

Он добавил, что армянская делегация поставила другие делегации в сложную ситуацию, покинув сессионный зал после жесткого заявления.

Член армянской делегации, секретарь фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян сказал, что формулировка по урегулированию конфликта включена в декларацию со стороны Украины, и это был шаг против России. Он также уверен, что эта формулировка никоим образом не может повлиять на существующие конфликты, а также на урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Депутат сообщил, что окончательные решения принимаются Организацией Черноморского экономического сотрудничества, а не Парламентской Ассамблеей, и Организация принимает решения исключительно на основе консенсуса, это означает, что Армения может в любой момент отменить любую формулировку.