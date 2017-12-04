За десять месяцев текущего года более половины торгового оборота в Армении пришлось на розничную торговлю

Объем розничной торговли в Армении за десять месяцев текущего года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 6%; объем оптовой торговли в Армении за десять месяцев текущего года вырос на 23.8%. Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, общий объем торгового оборота в Армении за это время составил 2 трлн 030 млрд 433.0 млн драмов, что больше, по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 13.6%. За десять месяцев текущего года более – 51%, половины торгового оборота в Армении пришлось на розничную торговлю, 44.8% - на оптовую, на торговлю автомобилями пришлось 4.2%. последний показатель за десять месяцев текущего года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 12.9%.

В структуре розничной торговли в Армении на долю магазинов приходится 79.1%, на втором месте – иные торговые объекты, 12.2%; на вещевые рынки приходится 5%, на ларьки - 2.2%, сельхоз рынки - 1.5%.

За десять месяцев текущего года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, объем торгового оборота в магазинах вырос на 8.2%, на сельхоз рынках - на 3.5%, в иных торговых объектах – на 4.4%. За десять месяцев текущего года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, объем торгового оборота в ларьках вырос на 3.5%, на вещевых рынках – на 14.5%.