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Президент Республики Армения с рабочим визитом посетил Республику Арцах


Президент Республики Армения Серж Саргсян 1 декабря с рабочим визитом посетил Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян в сопровождении президента Арцаха Бако Саакяна посетил штаб Армии обороны, где с участием министров обороны Армении и Арцаха, а также высокопоставленных командиром состоялись традиционные консультации, подытоживающие год. Были обсуждены вопросы строительства армии. 

Командующий армией обороны представил доклад участникам консультации.



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