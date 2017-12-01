«Ереванский бестселлер» 4/88: в рейтинговой таблице – новые книги

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга Наринэ Абгарян «Манюня», которую очень удачно перевела Наринэ Гижларян. Это пропитанный солнцем и запахами южного базара и потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках Наре и Манюне, о грозной и доброй Ба - бабушке Манюни, и о куче их родственников, постоянно попадающих в казусные ситуации. Это то самое теплое, озорное и полное веселых приключений детство, которое делает человека счастливым на всю жизнь.

Книга удостоена российской литературной премии «Рукопись года». Редактор – Роб Манукян.

На 2-м месте – новая книга Арама Аветиса «Слепая пунктуация». Книга состоит из частей «Книга 1․ Видимая слепота», «Книга 2․ Карта исчезающего города», «Книга 3․ Всеобщая история пунктуации»; сюда же включено послесловие молодого историка Ерванда Варданяна «Созвездие большого глаза». Редактор – Аркменик Никогосян.

На 3-м месте - сборник рассказов Грига «Кот Иисуса». Сборник является первой книгой молодого прозаика. Собранные в ней рассказы показывают, с одной стороны, своеобразную манеру письма, с другой – своеобразную точку зрения на мир и на людей. Редактор – Гурген Ханджян.

На 4-м месте - книга Вардкеса Петросяна «Прожитые и непрожитые годы», в которую включены одноименная повесть «Прожитые и непрожитые годы» и рассказы серии «Почему цветы умирают рано?» . книга издана к 85-летию Вардкеса Петросяна. Составитель и редактор - Ашот Габриэлян.

На 5-м месте - книга журналиста Овика Афяна «Едоки мяса». Тематика книги – люди и корыстолюбие, книга рассказывает о том, как культ еды, корыстолюбие побеждают многир другие важные вещи. Редактор – Аркменик Никогосян.

На 6-м месте - книга современного пррозаика Ованеса Ераняна «Веревка греха». Роман представляет собой трехслойное отображение действительности, воображения и мечтаний. Несколько поколений одной семьи – отецм сын, дочь, пытаются расширить пределы справедливости, постоянным рефреном звучит вопрос: «Где брат твой?» или «Где сын мой?». Редактор – Аркменик Никогосян.

На 7-м месте – новая книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки», рассказывающая о сложных человеческих взаимоотношениях – любви, дружбе, предательстве. Это вторая книга автора, в которой он попытался раскрыть вопросы, находящиеся вне любовных отношений.

На 8-м месте – «Земля людей» Антуана де Сент-Экзюпери. Книга открывается очерком «Линия»; в ней автор вспоминает о начале работы на авиалинии «Латекоэр», подготовке к первому полёту и советах, которые накануне «боевого крещения» дал ему Анри Гийоме, уже изучивший самые сложные маршруты и посадочные площадки. История об отваге самого Гийоме включена в главу «Товарищи». Отправившись зимой в рейс через Анды, лётчик пропал на несколько суток; В кабине своей машины, обложившись почтовыми мешками, он долго пережидал метель, а затем в течение пяти дней без ледоруба и еды передвигался при сорокаградусном морозе через горные перевалы. Жизнь классика современной французской литературы Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944) оборвалась слишком рано. 31 июля 1944 года пилот не вернулся с боевого вылета. В одном из писем Сент-Экзюпери заметил: «Ищите меня в том, что я пишу». И это утверждение справедливо. Наследие писателя невелико по объему, но каждая строка его произведений, будь то роман о военных летчиках или сказка о маленьком принце, проникнута яркой индивидуальностью Сент-Экзюпери, дышит искренностью и любовью к людям. Перевод – Шушаник Тамразян, Редактор – Галя Ованнисян.

На 9-м месте -«Рыжеволосая Женщина» Орхана Памука. Новый роман Орхана Памука рассказывает историю любви, случившуюся в небольшом городке недалеко от Стамбула. Главный герой книги — юный стамбульский лицеист, полюбивший актрису бродячего театра, загадочную Рыжеволосую Женщину, которая каждую ночь рассказывает немногочисленной публике старинные сказки и предания. Впервые познав опьянение любовью, ревность, ощущение свободы и ответственности, Джем Челик пронесет эти чувства через всю жизнь, чтобы через тридцать лет вновь встретиться со своим прошлым лицом к лицу...

перевод с турецкого – Арпи Атабекян. Редактор – Аркменик Никогосян.

А замыкает наш список бестселлеров за эту неделю книга Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» О дивный новый мир" - изысканная и остроумная антиутопия о генетически программируемом обществе потребления, в котором разворачивается трагическая история Дикаря - "Гамлета" этого мира... Если бы вам предложили жить в обществе, где не употребляют алкоголь, занимаются спортом, каждый человек служит большой общей цели, и все счастливы - разве вы бы отказались? А если мужчинам рассказать, что в таком обществе ещё и обеспечена разнообразная половая жизнь, они бы согласились почти без раздумий (как ни крути, мужчины более повёрнуты на сексе, чем женщины). Так давайте разберёмся, почему мы должны (или не должны?) такое общество "по-Хаксли" критиковать. Взяв в руки антиутопию, готовишься выискивать изъяны у описываемого автором мира. Но во время чтения этой книги сначала маленькой личинкой, а затем и толстый червём сомнения точила меня мысль: "Чем, собственно, так ужасен "дивный новый мир"?"

Перевод с английского – Лилит Айрапетян.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с 7-мью книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13), «Арт Бридж» (58-12-84) и «Зангак» (23-25-28).

Տեղ Փոփ. Գիրք Հրատ. Քանակ 1 Նարինե Աբգարյան «Մանյունյա» Լուսաբաց 73 2 Նոր Արամ Ավետիս «Կույր կետադրություն» Անտարես 50 3 * Գրիգ «Հիսուսի կատուն» Անտարես 30 4 Նոր Վարդգես Պետրոսյան

«Ապրած և չապրած տարիներ» Դարակ 24 5 Նոր Հովիկ Աֆյան «Միս ուտողները» Անտարես 20 6 Նոր Հովհաննես Երանյան

«Մեղքի պարան» Անտարես 20 7 -4 Էդգար Հարությունյան

«Չգտնված երիցուկներ» Անտարես 19 8 -4 Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերի «Մարդկանց երկիրը» Էդիթ Պրինտ 17 9 Օրհան Փամուք

«Կարմրահեր կինը» Անտարես 15 10 Նոր Օլդոս Հաքսլի

«Չքնաղ նոր աշխարհ» Զանգակ 15

«Երևանյան բեսթսելերը» ներկայացրեց Անժելա Համբարձումյանը

Աստղանիշով նշված գրքերը ցանկ վերադարձածներն են: