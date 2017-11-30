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Камо Ованнисян был признан лучшим игроком года «Торпедо-БелАЗ» и ушел из команды


Полузащитник сборной Армении Камо Ованнисян признан лучшим футболистом «Торпедо-БелАЗ» в сезоне 2016/2017. Как передает «Арменпресс», это оценка дана  по версии болельщиков.

Полузащитник сборной Армении Камо Ованнисян  набрал за сезон 52 балла. На втором месте – Максим Скавыш с 31 баллом, третье место поделили Егор Зубович и Александр Макась – у обоих по 16 баллов. Камо Ованнисян  принял участие в 28 играх чемпионата Беларуси, забив три гола и сделав три результативные передачи. В десяти матчах болельщики признавали его лучшим игроком, а в тройку он попадал 24 раза – практически в каждой игре. По истечении срока контракта Камо Ованнисян  ушел из «Торпедо-БелАЗ».

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