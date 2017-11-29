В музее «Метрополитен» откроется выставка «Армения»

Музей «Метрополитен» в Нью-Йорке 21 сентября 2018 года откроет выставку под названием «Армения», которая будет длиться до 13 января 2019 года.

Как сообщает Арменпресс, на выставке будет представлен ряд экспонатов из Бостона, в том числе иллюстрированные рукописи.

В экспозициях, представленных на выставке, будет представлен процесс христианизации Армении, а также развитие армянского искусства в средние века и его распространение в мире. Доктор Хелен Эванс проведет дискуссии по этим темам в музее.

На выставке будут представлены работы фотографа Грайра Хечереряна. Альбом Хечереряна с фотографиями хачкаров также будет представлен в «Митрополите».