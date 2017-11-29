Тигран Мансурян выдвинут в качестве соискателя премии «Грэмми» по двум номинациям
Известный армянский композитор Тигран Мансурян выдвинут в качестве соискателя премии «Грэмми» по двум номинациям. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт премии «Грэмми».
«Реквием» Мансуряна представлен в номинациях «Лучшее хоровое исполнение» и «Лучшее современное классическое произведение».
Кроме того, в качестве соискателя премии «Грэмми» в номинации «Продюсер года в классическом жанре» выдвинут продюсер Мансуряна Манфред Айхер.Церемония награждений премиями «Грэмми» состоится 28-го января в Нью-Йорке.
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