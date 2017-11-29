ВГТРК и Академия популярной музыки Игоря Крутого намерены подать заявку на проведение конкурса "Детское Евровидение" в 2019 году в России. Как передает Арменпресс, об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор академии Стелла Хачанянц.

"Мы совместно с ВГТРК заявили, что планируем подать заявку на проведение "Детского Евровидения" в России в 2019 году", - сказала Хачанянц.

В следующем, 2018 году конкурс состоится в столице Белоруссии Минске.

Хачанянц также отметила, что Академия популярной музыки последние четыре года готовила российских участников смотра, в том числе Полину Богусевич, которая заняла первое место на прошедшем 26 ноября в Тбилиси конкурсе.

"Детское Евровидение" проводится Европейским вещательным союзом с 2003 года. С нынешнего смотра победителя определяет оценка национального жюри и зрительское онлайн-голосование.

Россия ни разу не принимала у себя "Детское Евровидение", однако уже не впервые одерживает победу в конкурсе. В 2006 году триумфаторами смотра стали сестры Мария и Анастасия Толмачевы.





