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Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян посетит Минск


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 29-го ноября отправится в Минск, где в тот же день примет участие в во встрече глав МИД ОДКБ.  Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

30-го ноября министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян примет участие в совместном заседании СМИД ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности в преддверии саммита ОДКБ, затем министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян примет участие в совместном заседании СМИД ОБКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности.

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