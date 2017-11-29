Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян посетит Минск
11:39, 29 Ноябрь, 2017
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 29-го ноября отправится в Минск, где в тот же день примет участие в во встрече глав МИД ОДКБ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.
30-го ноября министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян примет участие в совместном заседании СМИД ОДКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности в преддверии саммита ОДКБ, затем министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян примет участие в совместном заседании СМИД ОБКБ, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности.