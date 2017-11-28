Дирижер Константин Орбелян претендует на «Грэмми»

Знаменитый армянский дирижер Константин Орбелян вместе с российским оперным певцом Дмитрием Хворостовским, который скончался 22 ноября, вошел в число номинантов на премию "Грэмми".

Как сообщает Арменпресс, они претендуют на награду в номинации "Лучший классический сольный вокальный альбом" за "Вокальный цикл Свиридова: отчалившая Русь" (совместно с ансамблем "Стиль пяти" под управлением дирижера Константина Орбеляна и Санкт-Петербургским государственным симфоническим оркестром).

Победители станут известны 28 января 2018 года.