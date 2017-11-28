Иран высоко ценит политические и экономические отношения с Арменией

ИРИ поддерживает очень хорошие отношения с соседями, в частности, на высоком уровне находится сотрудничество с Арменией. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами во время совместной пресс-конференции с министром ИД Армении Эдвардом Налбандяном сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«В последние годы политические и экономические отношения с Арменией были на высоком уровне, особо должен отметить участие премьер-министра Армении на инаугурации президента ИРИ доктора Рохани. Существуют достаточно хорошие возможности для развития экономических отношений двух стран. Меня в ходе визита в Армению сопровождают представители сферы экономики и предприниматели. Энергетика и сфера транзита – важные вопросы нашей повестки сотрудничества. Большое значение придается и сотрудничеству в сферах охраны природы, науки и технологий», – сказал он.

Мохаммад Джавад Зариф также поблагодарил Армению за взвешенную позицию по иранским вопросам на международной арене, совместные усилия по сохранению мира и стабильности в регионе.

«Рад, что будет зарегистрирован успех во всех сферах двустороннего сотрудничества. Вместе мы работаем во благо стабильности и мира в регионе», – подчеркнул Зариф.

Мохаммад Джавад Зариф также поблагодарил Армению и ее народ за соболезнования по поводу недавнего землетрясения в Иране.