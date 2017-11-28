Подорожание тарифов на водоснабжение будет субсидироано для потребителей в течение всего 2018-го года

По проекту, который Госкомводхоз представит в правительство Армении, подорожание тарифов на водоснабжение 11.4 драма за кубометр будет субсидировано для розничных потребителей в течение всего 2018-го года. Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Госкомводхоза Армении.

«Поручение, данное премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, относится к 2018-ому году, с 1-го января по 31-е декабря. Сроки субсидирования подсчитаны в разрезе бюджертого года»,-сказано в ответе.

Финансы на субсидирование будут выделены из резервного фонда правительства Армении. «Механизм следующий: КРОУ представляет объемы потребления со стороны розничных потребителей за квартал, после чего Госкомводхоз Армении представляет в правительства Армении заявку на субсидирование из резервного фонда правительства Армении»,- сообщили в Госкомводхозе Армении.

22-го ноября КРОУ Армении утвердила заявку единого оператора водоснабжения в Армении - компании «Веолия Джур» по повышению тарифа на питьевую воду в Армении на 11.4 драма за кубометр, однако для рядовых потребителей тарифы не изменятся.

Как передает «Арменпресс», на заседании КРОУ Армении 22-го ноября обсуждалась заявка компании «Веолия Джур» по повышению тарифа на питьевую воду и канализацию, по которой предлагалось установить тариф в 194.3 драма за кубометр, вместо действующего тарифа в 180 драмов за кубометр.

Как сказал в ходе заседания КРОУ начальник управления тарифной политики КРОУ Гарегин Баграмян, тариф на розничные услуги водоснабжения, водоотвода и очистки сточных вод «Веолия Джур» составит 191,414 драма за кубометр вместо нынешнего тарифа в 180 драмов за кубометр (все цены представлены с учетом НДС). Из них тариф за водоснабжение составит 162,702 драма, а за водоотвод (канализацию) 28,712 драма.

По его словам, КРОУ провела мониторинг и выявил сокращение базисного показателя потребления, который сократился по итогам года на 10 млн. куб.м и составил 113,1 млн. куб. С учетом потерь в сети, запланированного базисного объема потребления на 2018 год в размере 116,2 млн. куб.м, а также изменением тарифа на электроэнергию и курса валют, тариф на воду определен в размере 191,4 драма, сказал Баграмян.

Отвечая на вопрос, начальник управления водоснабжения и водоотвода Госкомитета водного хозяйства Армении Армен Сергоян сказал, что в соответствии с поручением премьер-министра Армении и совместно с регулятором были разработаны предложения по нейтрализации повышения тарифа на рядовом потребителе."На днях мы представим соответствующее предложение на рассмотрение правительства, в котором будет предусмотрено, что тариф для рядового потребителя останется неизменным, а разница будет компенсирована в виде компенсаций за счет арендной платы, которую выплачивает сама компания в бюджет", - сказал Сергоян.Тариф на поставку оптовых услуг питьевой воды и водоотвод составит 57,423 драмов за кубометр. Тариф по водоотводу подземных вод ЗАО "Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна" составляет 11,114 драмов за кубометр.Тарифы вступают в силу с 1-го января 2018 года. При этом компания раз в квартал должна будет представлять отчеты о выявленных нарушениях в вопросе контроля за объемами потребления.