Зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов отбыл в Санкт-Петербург

27 ноября зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов с рабочим визитом отбыл в Санкт-Петербург. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе визита вице-спикер НС встретится с и.о. Генерального секретаря Совета МПА СНГ С.Антуфьевым, примет участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности, а также в церемонии памяти павших в Великой Отечественной войне.