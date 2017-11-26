Министерская конференция Франкофонии единогласно одобрила предложения Армении относительно проведения саммита  в  Ереване

На проходящей в Париже 34-й министерской конференции Международной организации Франкофонии 26 ноября был представлен ход подготовительных работ по проведению саммита МОФ в Ереване в 2018г.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, добавив:

«Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян представил на утверждение участников конференции сроки заседаний уставных органов МОФ, символ, лозунг и основные темы обсуждений.

По предложению Армении, принято решение провести Ереванский саммит Франкофонии 11-12 октября 2018г., а заседания уставных органов – согласно следующему графику: 7 октября – Постоянный совет Франкофонии, 8-9 октября – министерская конференция.

«Жить вместе» - министерская конференция утвердила этот лозунг предстоящего Ереванского саммита. В этой связи Эдвард Налбандян сообщил, что этот лозунг будет положен в основу нового основополагающего документа – Ереванского пакта. По словам министра, Ереванский пакт отразит такие всеобщие ценности, как защита прав человека и народов, демократия, межкультурный и межрелигиозный диалог, а также борьба против ксенофобии, нетерпимости, дискриминации и насаждение ненависти.

Участники конференции посмотрели фильм об Армении, визитную карточку – об условиях проведения Саммита, о местах проведения заседаний, инфраструктурах и организационных вопросах.

Предложения Армении относительно Ереванского саммита и сроках сессий уставных органов МОФ, а также символа саммита, лозунга и основных тем обсуждения удостоились единогласного одобрения стран-участниц Франкофонии».