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Министерская конференция Франкофонии единогласно одобрила предложения Армении относительно проведения саммита  в  Ереване


На проходящей в Париже 34-й министерской конференции Международной организации  Франкофонии 26 ноября был представлен ход подготовительных работ по  проведению саммита  МОФ в Ереване в 2018г.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, добавив:

«Министр  иностранных дел Армении Эдвард Налбандян представил на  утверждение участников конференции сроки заседаний уставных органов МОФ, символ, лозунг и основные  темы обсуждений.

По предложению Армении, принято решение провести Ереванский саммит Франкофонии 11-12 октября 2018г., а заседания  уставных органов – согласно  следующему  графику: 7 октября – Постоянный совет Франкофонии, 8-9 октября – министерская конференция. 

«Жить вместе» - министерская конференция утвердила этот лозунг предстоящего Ереванского саммита. В этой  связи Эдвард Налбандян сообщил, что этот лозунг будет положен в  основу нового основополагающего документа – Ереванского пакта. По словам министра, Ереванский пакт отразит такие всеобщие  ценности, как  защита прав человека и народов,  демократия, межкультурный и межрелигиозный диалог, а также борьба  против ксенофобии, нетерпимости, дискриминации и насаждение ненависти. 

Участники конференции посмотрели фильм об Армении, визитную карточку – об условиях проведения Саммита, о местах проведения  заседаний, инфраструктурах и организационных вопросах.

Предложения  Армении относительно Ереванского саммита и сроках сессий уставных органов МОФ, а также символа саммита, лозунга и основных тем обсуждения удостоились единогласного одобрения стран-участниц Франкофонии».



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