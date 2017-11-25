Предварительное заключение о смерти контрактника в Ванадзоре – инфаркт миокарда

Согласно предварительному заключению, в Ванадзорской воинской части контрактный военнослужащий Гарник Борисович Петросян скончался от инфаркта миокарда.

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете, согласно предварительным данным следствия,контрактный военнослужащий Гарник Борисович Петросян примерно в 09:30 часов 24.11.2017 г. обратился в медпункт в/ч с жалобой на боль в грудной полости. Г.Петросяна направили в Ванадзорский госпиталь, однако по пути он скончался.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В 7-й гарнизонный следственный отдел Главного военного управления Следственного комитета РА 24 ноября поступило сообщение о том, в 09:55 часов в Ванадзорский военный госпиталь доставлено тело контрактного военнослужащего N-ской в/ч Гарника Борисовича Петросяна.