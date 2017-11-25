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Предварительное заключение о смерти контрактника в Ванадзоре – инфаркт миокарда


Согласно предварительному  заключению,  в Ванадзорской  воинской части  контрактный  военнослужащий Гарник  Борисович Петросян  скончался от инфаркта миокарда.

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете, согласно предварительным данным следствия,контрактный  военнослужащий Гарник  Борисович Петросян примерно в 09:30 часов 24.11.2017 г. обратился в медпункт в/ч с жалобой  на боль в  грудной  полости. Г.Петросяна  направили в Ванадзорский  госпиталь, однако по пути он  скончался.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В 7-й гарнизонный следственный отдел Главного военного управления Следственного комитета РА  24 ноября поступило сообщение о том, в 09:55 часов в  Ванадзорский  военный госпиталь доставлено тело  контрактного  военнослужащего N-ской в/ч  Гарника Борисовича  Петросяна.

 



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