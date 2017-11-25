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На прошлой неделе на линии соприкосновения сохранялось относительное затишье


19- 25 ноября  на  линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось относительное  спокойствие, существенных изменений  в  оперативной  обстановке  нет.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, за этот период сил противник  нарушил режим прекращения в основном выстрелами  из стрелковых орудий.  В северном направлении в  сторону армянских  позиций произведен выстрел из 60-миллиметрового миномета (1 сн.).

Передовые  части Армии обороны  Арцаха воздерживались от ответных действий и предпринимали меры для организации надежной  защиты  боевых позиций.



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