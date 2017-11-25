На прошлой неделе на линии соприкосновения сохранялось относительное затишье

19- 25 ноября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось относительное спокойствие, существенных изменений в оперативной обстановке нет.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, за этот период сил противник нарушил режим прекращения в основном выстрелами из стрелковых орудий. В северном направлении в сторону армянских позиций произведен выстрел из 60-миллиметрового миномета (1 сн.).

Передовые части Армии обороны Арцаха воздерживались от ответных действий и предпринимали меры для организации надежной защиты боевых позиций.