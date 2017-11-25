Прокуратура – одно из важных звеньевгосударственной системы для Арцаха, вставшего на путь демократии - Бако Саакян

Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Дня сотрудника Прокуратуры.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

“Уважаемые сотрудники и ветераны Прокуратуры!

От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника Прокуратуры!

Прокуратура – одно из важных звеньев нашей государственной системы, и ее работа, направленная на защиту интересов государства и общества, охрану правопорядка, организацию бескомпромиссной борьбы с преступностью, крайне важна и востребована для Арцаха, вставшего на путь демократии. Именно поэтому требования, предъявляемые к сотрудникам системы, строги и предполагают высокую степень ответственности, профессионализм, последовательную и принципиальную работу.

Уверен, что вы выполняете свои функции именно с таким чувством ответственности.

Задачи, стоящие перед системой, вопросы улучшения рабочих и социальных условий сотрудников находятся в центре постоянного внимания властей, и впредь будет сделано все возможное для их решения на должном уровне.

Вновь поздравляю всех вас с этим знаменательным праздником и желаю больших успехов в вашей сложной и ответственной службе!”.